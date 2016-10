Koja je bolja pevačica: Bijonsina mlađa sestra objavila novi album

Solanž Nouls, mlađa sestra megazvezde Bijonse, svojim obožavaocima nakon izdatog albuma “A Seat At The Table” poručuje da je počastvovana zbog podrške koju je dobila i ističe da je novi album posvetila ocu i majci.



Tridesetogodišnja muzičarka je na svom četvrtom studijskom izdanju radila tokom protekle četiri godine.

Album uključuje numere “Cranes in the Sky” i “Don’t Touch My Hair”, za koje je snimila i dva spota.

Podršku je dobila i od starije sestre Bijonse, koja je na Instagramu napisala da ne može biti ponosnija na Solanž.



Na albumu “A Seat At The Table” nalazi se 21 numera čiji je autor upravo Noulsova, sa specijalnim gostima poput Lil Vejna, Keli Rouland, Kju-Tipa…

Njen poslednji album True objavljen je 2012. godine.