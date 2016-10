Ko je koga vređao i izbacio: Rasel Krou i Azalija Benks u centru skandala



Glumac i pevačica našli su se u srcu skandala pošto je Azalija objavila post na Fejsbuku i iznela velike optužbe.



U postu na Fejsbuku ona je optužila Rasela Kroua da ju je nazvao “crn**gom”, te da je “davio i pljunuo”, a zatim je izbacio sa žurke.

– Da rekapituliram veče: otišla sam na zabavu u apartmanu Rasela Kroua, na kojoj me je on nazvao crn**gom, davio me, izbacio i pljunuo. Prošla noć je bila jedna od najtežih koje sam imala posle dugo vremena. Ostali muškarci u sobi su dozvolili da se to desi. Osećam se užasno – napisala je Azelija.

Post je kasnije obrisan.



Ona je u drugom, takođe kasnije obrisanom postu, rekla da se oseća depresivno i da bi “volela da ga neko prebije”.

Iako Krou još nije komentarisao ove optužbe njegovi prijatelji tvrde da je reprka ta koja je izazvala incident.

– Ona je u jednom trenutku postala nasilna i počela da naziva goste “dosadnim belim ljudim”, jer joj se nije svidela muzika na zabavi. Prevršila je meru kada je pretila jednom od gostiju da će ga udariti flašom – kaže izvor i nastavlja:



– Sigurno biste svi želeli da razbijem ovu čašu, prerežem vam grkljan i gledam kako krv šiklja na sve strane kao u Tarantinovim filmovima – rekla je Benksova.

Nije pomoglo ni to što je jedna prijateljica upozorila da “smiri strasti” i stala u odbranu glumca.

Neki očevici tvrde da nije bilo govora o uvredama i grubosti prema njoj, već da je mirno ispratio do izlaznih vrata.