Knjiga od koje strepi Tramp: Tajne prvog čoveka Amerike

Advokati američkog predsednika Donalda Trampa pokušavaju svim silama da spreče objavljivanje knjige Majkla Volfa “Vatra i bes: U Trampovoj Beloj kući” koja je podigla prašinu. U knjizi se, izemđu ostalog, navodi da Tramp nije očekivao izbornu pobedu, da se iza njegovih leđa bore ko će biti glavni, kao i da “predsednik SAD ništa ne čita”.

Knjigu potpisuje Majkl Volf (64), bivši kolumnista Njujork magazina i Veniti fera. Napisao ju je na osnovu više od 200 intervjua sa predsednikom, najbližim saradnicima i članovima administracije, a u kojoj opisuje unutrašnje borbe u Beloj kući, čak i to da neki od njegovih najbližih saradnika izražavaju prezir prema njemu.

Predsednika SAD su najviše, čini se, u knjizi pogodili komentari bivšeg saradnika Stiva Benona – kog je Tramp otpustio prošle godine – oko sastanaka s Rusima u Trampovom tornju u Njujorku.

Benon je opisao sastanak Trampovog sina s grupom Rusa u Trampovoj kuli kao “izdajnički” i “nepatriotski”, a to je ispričao i piscu Volfu.

Takođe, Benon navodi da je Trampov sin Donald Tramp mlađi otišao na sastanak nakon što su mu posrednici obećali “inkriminišući materijal” protiv Hilari Klinton.

Nakon ovih Benonovih istupa, predsednik SAD je oštro reagovao rekavši da je “Benon izgubio razum” i da “nema ništa sa njegovim predsedništvom”.

Volf u knjizi, između ostalog, piše da Tramp nije očekivao pobedu nad Hilari Klinton na izborima za predsednika SAD 2016.



-Trampov cilj nije bila Ovalna kancelarija, već je bio uzbuđen zbog izloženosti i prilici da razvije svoj brend. Čak je koketirao s idejom da pokrene sopstvenu televizijsku mrežu, navedeno je u knjizi.

Majkl Volf iznosi i tvrdnje pojedinih ljudi bliskih Trampu da je Melanija Tramp tokom izborne noći, nakon što je bilo izvesno da će on pobediti Klinton, bila u suzama i to “ne suzama radosnicama”.



-Benon je opisao Trampovu metamorfozu – u manje od sat vremena zbunjeni Tramp se pretvorio u Trampa u neverici pa u prestravljenog Trampa. No, sledila je konačna transformacija: Tramp je postao čovek koji je verovao da on zaslužuje, i da je potpuno sposoban da bude predsednik SAD, piše Volf.

U knjizi se citira i mejl šefa nacionalnog ekonomskog veća SAD, koji je kružio Belom kućom tokom aprila prošle godine.



U tom mejlu piše da predsednik SAD ništa ne čita – ni memorandume, ni kratke papire o politici, te da sa sastanaka sa svetskim liderima ustaje napola “jer mu je dosadno”.

Takođe, u knjizi se ističe da su se bivši šef kabineta Pribus, Stiv Benon i Trampov zet Džerad Kušner stalno borili “ko će biti sila iza Trampovog trona”.

-A na vetrometini je bila zamenica šefa kabineta Kejti Volš. Nazivala ih je ‘trojicom gospode koji vode stvari‘ i za svakog nabrojala taktike kojom su pristupali predsedniku. Benon je imao pristup siledžije, Pribus je koristio kongresno laskanje, a Kušner odobravanje biznismena, piše Volf.

Već nekoliko dana traje borba Trampovih advokata da se knjiga povuče iz prodaje. Kako piše Gardijan, Trampov advokat je Volfu i njegovom izdavaču poslao pismo u kojem se zahteva da se odmah stane sa distribucijom knjige.

Advokati optužuju Volfa da je “naveo lažne i/ili neosnovane izjave” o Trampu ali i da razmišljaju o tome da Volfa tuže za klevetu.

Ni Volf ni izdavač se još nisu oglasili ovim povodom.