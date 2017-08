Kloi Morec progovorila o teškom iskustvu: Rekao mi je da sam predebela za njega

Poznato je da surovi Holivud nameće nerealne standard lepote koje nije lako ispratiti. Američka glumica Kloi Morec ima tek 20 godina, ali i 50 snimljenih filmova i dosta iskustva koje u u ovoj fabrici snova nije bilo uvek lepo.

Ona je otkrila kakvo iskustvo je kao tinejdžerka doživela sa svojim filmskim partnerom kojeg nije želela da imenuje.Naime, glumac joj je rekao da nikada sa njom ne bi bio u vezi jer je suviše debela za njegov ukus.

-On je bio jedan od retkih glumaca koji je uspeo da me rasplače na setu. Ipak, morala sam da se saberem i vratim na snimanje gde sam se pretvarala da sam zaljubljena u njega. To je bilo vrlo teško. Tada shvatiš da u svetu postoje jako loši ljudi jer je on iz nekog razloga osetio potrebu da mi kaže tako nešto. Na neki način treba oprostiti, ali ne baš i zaboraviti. Bilo je to neočekivano i šokantno. Kad se setim da sam imala samo 15 godina, to je bilo jako zlobno, kazala je Morec.

Inače, glumica je do nedavno bila u vezi sa Bruklinom, najstarijim sinom Viktorije i Dejvida Bekama.