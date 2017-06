Kloi Kardašijan optužena da je iskopirala tuđi dizajn, moraće da odgovara pred sudom? (video)

Izgleda da kod Kardašijanovih nikad nije dosadno, ali sada nije u pitanju Kim, već Kloi koja će izgleda morati da se suoči sa tužbom za krađu!

Kreatorka Destini Blu koja stoji iza brenda “dbleudazzled” koji je specijalizovan za kostime i donji veš sa šljokicama i cirkonima, optužila je Kloi Kardašijan i njen brend “Good American” da su kopirali njene proizvode.

I always have the BEST time on set with my #GOODSQUAD! How many beautiful, kickass ladies can you spot in my @goodamerican campaign video? ❤ pic.twitter.com/JlkXFgPDuN — Khloé (@khloekardashian) June 2, 2017

Kad je Kloi objavila video na svojim društvenim mrežama u kojem neke slavne osobe nose njene odevne komade, Destini se nadovezala na celu priču.

– Kad neko kupi jedan primerak svega sa tvoje stranice i kad ti traže da im napraviš po meri kostim, nikad to ne objavi i ne obuče, a onda te kopira – napisala je kreatorka na Twitteru.

When someone buys 1 of everything on your site, has you make them custom @dbleudazzled work, never posts it or wears it, then copies it. 🙃 https://t.co/hylp6fcOdh — destiney bleu (@destineybleu) June 2, 2017

Destini je još objavila da je Kloi od nje kupila odeću u decembru i da je mislila da će rijaliti zvezda to da nosi, a umesto toga je ona naručila odeću kako bi je kopirala.

Naravno, bilo je ljudi koji su komentarisali kako Destini želi da iskoristi Kloi kako bi privukla pažnju na sebe, ona je objavila na Tviteru link na svoj impresivni portfolio.

LOL at people commenting Im trying to use the Kardashians for a come up. Check my resume before you step to me. 👉🏽 https://t.co/c4NoOAUar1 — destiney bleu (@destineybleu) June 3, 2017

Njeni kostimi nosili su se na turnejama Bijonse, Fift Harmoni, Krisa Brauna, Pitbula i mnogih drugih. A zanimljivo je i to što su njene kostime nosile i Kajli Džener i Kendal na snimanjima za časopise.

A post shared by d.bleu.dazzled® (@dbleudazzled) on Feb 19, 2017 at 8:39pm PST

A post shared by d.bleu.dazzled® (@dbleudazzled) on Apr 27, 2017 at 10:51pm PDT

A post shared by d.bleu.dazzled® (@dbleudazzled) on Apr 16, 2017 at 2:50am PDT

Ukoliko uporedite njene komade sa onima Kloi Kardašijan u videu koji je objavila. Videćete mnogo sličnosti.

is this what she copied bc the copy is garbage compared to the original pic.twitter.com/1lC5A0bn2s — zoe (@nellaeozz) June 2, 2017

Kloi je preko svojih predstavnika za medije izjavila: “Pod nikakvim okolnostima Good American ili Kloi Kardašijan nisu uključeni u kopiranje intalektualnog vlasništva drugog brenda.”

Ceo slučaj će otići na sud, pa će se pokazati ko je u pravu…