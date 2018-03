Kloi Kardašijan objavila pol bebe: Nisam ovo očekivala (video)

U finalu nove sezone rijalitija “Keeping up with the Kardashians” Kloe Kardašijan otkrila je pol svog deteta, ali je bila razočarana jer se nadala da će postati mama dečaka.

– Nisam ovo očekivala, celo vreme sam bila uverena da nosim dečaka. Čak sam svima i govorila da ću roditi dečaka. Ne znam kako ću se prilagoditi na činjenicu da je zapravo u pitanju devojčica – rekla je Kloi u rjalitiju.

Kasnije je na Tviteru napisala:

– Uzbuđena sam što će moja ćerka imati najbolje prijateljice: Čikago i Stormi. Hvala ti Bože na našoj maloj princezi.