Kloi Kardašijan najzad otkrila sa kim je u vezi (video)

Videli smo da je Kloi zaljubljena do ušiju, ali tek sada smo saznali u koga!



Rekli bismo da je ovo sada zvanično – Kloi Kardašijan i Tristan Tompson su novi zvezdani par!

Popularna starleta i NBA košarkaš navodno ove dane vikenda provode u Meksiku gde uživaju u svim čarima onih prvih dana zaljubljenosti.

Kloi se pohvalila svojim novim dečkom i na Snapčatu, gde je objavila snimke nekoliko sočnih poljubaca.

Khloe Kardashian And Boyfriend Tristan Are Really Making Out To Removed All Doubt about… https://t.co/Zy6agY6SIQ pic.twitter.com/eWhO7feIuj

— Deereport (@deeReportt) September 17, 2016