Kim Kardašijan u diplomatskoj misiji: Američki predsednik pomilovao osuđenicu na doživotnu robiju

Američki predsednik Donald Tramp pomilovao je osuđenicu na doživotnu robiju Alis Meri Džonson, koja je više od 20 godina provela u federalnom zatvoru zbog trgovine drogom, a za koju se kod Trampa prošle nedelje lično založila zvezda rijaliti programa Kim Kardašijan Vest.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018