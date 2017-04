Kim Kardašijan pre 10 godina: Prvo poljubac sa šimpanzom, a onda sa basistom (video)

Pre deset godina Kim Kardašijan je bila samo manje poznata prijateljica i pomoćnica Paris Hilton.

Tada još niko nije znao da će jednoga dana postati super-zvezda o kojoj priča ceo svet, no to nije sprečilo američki bend Fall Out Boy da je uvrste u svoj spot za pesmu “Thnks fr th Mmrs”.

Da, najpoznatija članica Kardašijan klana je imala glavnu žensku ulogu u spotu, a osim što je vidimo uz bend, društvo joj pravi i šimpanza.

U spotu Kim pokušava da se zbliži sa basistom Pitom Vencom, sve dok ih šimpanza ne prekine da bi mu pokazao kako se to ustvari radi. Pre nego što Venc, uznemiren, pokuša da ode, buduća rijaliti zvezda i on razmene poljubac, a zatim bend nastavlja da svira.

Pogledajte video (Kim se pojavljuje u 2:43 minuti).

Gospođa Kanjea Vesta je nedavno na svom Snapchatu sve podsetila na svoju ulogu u spotu, navodno šokirana što je od tada prošlo već deset godina.