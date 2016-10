Kim Kardašijan “pobegla” s društvenih mreža i okružila se armijom bodigardova

Kim Kardašijan je odlučila da se povuče daleko od očiju javnosti nakon što ju je dobro prodrmao, ali i otreznio zastrašujući napad u Parizu kome je ostala bez nakita vrednog 11 miliona dolara.

Snimanje njenog šoua “Keep Up With The Kardashians” je prekinuto, a na društvenim mrežama Instagramu i Snepčetu više se oglašava, verovatno u skladu sa priznanjem da ju je zavisnost o hvalisanju bogatstvom i napravila metu od nje.

Ovakva odluka, kažu eksperti, mogla bi Kim da košta neverovatnih milion dolara mesečno, budući da se radi o osobi koja se stalno nalazi pod budnim okom javnosti.

Semjuel Red, koji se za magazin “People” govorio u svojstvu “finansijskog savetnika slavnih” objasnio je da svaka objava Kardašijanove na nekoj od pomenutihdruštvenih mreža samoj Kim i onome što je vezano za neki njen brend vredi oko 20.000 dolara. Količina novca koju će Kim izgubiti je i veća jer se u ovu procenu ne računa zarada od sponzorisanih objava koje Kim podeli na društvenim mrežama.

Ipak, ako Kim dobro odigra, u ne tako dalekoj budućnosti ovaj potez bi mogao dobro da joj se isplati.

– Mislim da će prva objava koja se pojavi nakon pauze sakupiti mnogo više lajkova, komentara i uopšte biće mnogo viralnija. To bi za njen brend mogla da bude prava “zlatna koka” – kaže Red.

Uprkos strahoti koju je doživela, javnost s nesmanjenim žarom želi da što više zna o Kim, a ona, bar za sada, ne može tako lako da nestane iz vidokruga javnosti i znatiželjnika. Zato su ona i Kanje odlučili da ulože pozamašnu gomilu novca u obezbeđenje.

Kada su se, nakon pljačke, Kim i Kanje vratili u svoj apartman u Njujorku, čuvalo ih je čak 30 bodigardova, a angažovanje samo jednog od njih je i do 150 dolara po satu.