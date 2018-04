Kim Kardašijan i Kanje Vest: Bračna prepucavanja na Tviteru

Već nekoliko dana strani mediji ne prestaju da pišu o neobičnim objavama na društvenim mrežama koje postavlja Kanje Vest. Jedni smatraju da je “razmeženi reper željan pažnje”, drugi da prolazi kroz bračnu krizu sa rijaliti zvezdom Kim Kardašijan, a nije mali broj onih koji misle da je sve ovo jedan dobro osmišljeni krizni marketing.

Naime, muzičar je na svom Tviteru objavio fotografiju njihovog porodičnog doma i upitao fanove da li je to mesto gde tuguje i pada u depresiju.

do this look like the sunken place 😂 pic.twitter.com/ixzKnaaaSy

Sudeći po reakciji to se nije dopalo Kim te mu je ljutito odgovorila:

-Dragi, mislim da smo imali dogovor da ne objavljujemo fotografije našeg doma na društvenim mrežama. Znači sada možemo dovesti i kamere KUWTK (Keeping up with the Kardashian show) da snimaju naš dom i svakodnevicu? napisala je Kim.

Ummm babe. We had a rule to not show our home on social media! Soooo can we now allow KUWTK filming in the home? 🤔😂 https://t.co/bUMAn29K5K

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 25, 2018