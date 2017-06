The Killers u novom spotu otkrivaju Vegas kakav nikad niste videli (video)

Sastav The Killers, zvezde ovogodišnjeg Exita i jedan od najvećih bendova našeg vremena, objavio je spot za novi singl “The Man”!

Sa moćnim ritmom koji nosi sve pred sobom, ova pesma je punokrvna stadionska himna, koja je već osvojila svet! „Ljubitelji muzike, radujte se! Snimili smo spot za “The Man“, stoji na Tviter nalogu The Killersa, uz sveže objavljen video za ovu numeru. Kao što se dalo naslutiti iz prethodno objavljenog trejlera, spot prati pevača grupe Brandona Flowersa u klasičnom okruženju Las Vegasa, od kockarnica, preko velikih bulevara, kako se priprema za šou uz go-go plesačice, sve do pustinjskih bespuća Nevade. I baš kao što biva u gradu greha – od sjaja do očaja!

Inače, novi singl su izveli na svojim skorašnjim nastupima u okviru letnje turneje, u sklopu koje će naredne srede, 5. jula, prvi put pevati i u Srbiji. Biće to koncertni spektakl za otvaranje ovogodišnjeg Exit festivala. The Killersi su nedavno imali nastup iznenađenja na najvećem britanskom festivalu Glastonbury, a pogledajte kako je to izgledalo:

Njima će se na otvaranju Exit festivala, u sredu, 5. jula, pridružiti i Jeff Mills, Ellen Allien, Paula Temple & Rebekah, a među zvezdama naredne četiri noći izdvajaju se i Liam Gallagher, Years & Years, Jason Derulo, Roisin Murphy, Paul Kalkbrenner, Solomun i Dixon, Nina Kraviz, Jesus and Mary Chain, Rag’n’Bone Man, Hardwell, Jake Bugg, The Damned, Princess Nokia, Red Axes i još stotine drugih.