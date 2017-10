Kevin Spejsi šokirao svet: Sada biram da živim kao gej muškarac

Kevin Spejsi, nakon što ga je kolega Entoni Rep optužio da ga je seksualno napastvovao kada je ovaj imao 14 godina, objavio je sinoć na svom Tviter nalogu – Voleo sam i bio u vezama sa muškarcima tokom svog života i sada biram da živim kao gej muškarac.

Rep je u intervjuu rekao da ga su ga ispovesti žena iz filmske industrije, koje su trepele seksualno zlostavljanje, nateralo da progovori o svom iskustvu.

On je rekao da ga je 1986, kada je imao samo 14 godina, Spesji pozvao na žurku u svoj stan na Menhetnu.

Rep, koji je u to vreme glumio u jednom mjuziklu na Brodveju, pristao je da ode na žurku, a onda ispričao kako ga je u jednom trenu Spejsi našao u sobi, dok je gledao TV, prišao krevetu i legao preko njega, prenosi američki “Insajder”.

– Još uvek ne mogu da shvatim šta se tu zaista desilo. Sve je to tako zbunjujuće za mene – rekao je Rep za Bazfid Njuz.

Rep je potom napustio Spejsijev stan neozleđen i od tada nije pričao sa dobitnikom Oskara.

Niti Spejsi, niti njegov predstavnici za medije nisu odgovorili na zahteve za komentar, ali je zato glumac iste noći na svom Tviteru objavio dugačku izjavu, gde je rekao kako je “istinksi užasnut” zbog ovih optužbi, te da se njegovo ophođenje od pre 30 godina može okarakterisati samo kao “neprihvatljivo pijano ponašanje”.

– Gajim veliko poštovanje i divljenje prema Entoni Repu kao glumcu. Više sam nego užasnut od kada sam čuo njegovu priču. Iskreno se ne sećam tog susreta, ako se i dogodio bilo je to pre više od 30 godina. Ali ako sam se zaista ponašao tako kako je on opisao, onda mu dugujem najiskrenije izvinjenje za to što je bilo duboko neprikladno pijano ponašanje, i žao mi je zbog osećanja koja je opisao da je nosio sa sobom kroz sve te godine – napisao je Spejsi, a potom je nastavio:

– Ova priča me je ohrabrila da se pozabavim i drugim stvarima u mom životu. Znam da o meni kruže razne priče i da su one bile potpaljene time što sam uvek jako štitio svoj privatni život. Kao što oni koji su mi najbliži znaju u životu sam bio u vezama i sa muškarcima i ženama, a sada biram da živim kao gej muškarac. Želim da se nosim s tim iskreno i otvoreno i to počinje sa preispitivanjem sopstvenog ponašanja – rekao je glumac.