Keti Peri i Orlando Blum za Novu godinu izgubljeni u Tokiju!

Keti Peri i Orlando Blum nisu dočekali Novu godinu na nekoj fensi holivudskoj zabavi. Tačnije, nisu proslavili Novu nigde blizu Holivuda.

Par je odlučio da proslavi kraj 2016. godine u Tokiju, ali su se izgubili u neko vreme.

Zahvaljujući veličanstvenoj Instagram Stories opciji, Keti nas je nakratko povela s njima na avanturu.

– Izgubljeni u Tokiju… odbrojavamo sa strancima na ulici. Kako i treba da bude. Za bolju Novu godinu. – poručila je Keti.

I wish i were an stranger.. #orlandobloom #katyperry pic.twitter.com/NenK4Pc97B

— めぐみ megumi (@11megumi26) January 1, 2017