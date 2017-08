Kendrik Lamar trijumfovao na dodeli MTV nagrada

Američki reper Kendrik Lamar osvojio je najviše priznanja na dodeli muzičkih nagrada „2017 MTV Video Music Awards” u Los Anđelesu, koja je protekla u znaku političkih govora.

Od čak osam nominacija, Lamar je osvojio šest nagrada, uključujući najveću nagradu večeri „Spot godine” za hit „Humble”, prenosi agencija Frans pres.

Britanski kantautor Ed Širan osvojio je nagradu u kategoriji „Izvođač godine”, dok je reper Kalid dobio nagradu u kategoriji „Novi izvođač”.

U ostalim važnijim kategorijama pobedili su Zejn Malik i Tejlor Svift sa „I Don’t Wanna Live Forever” za najbolju muzičku saradnju, Fifth Harmony feat. Guči Mane s pesmom „Down” za najbolju pop izvedbu, Zed i Alesija Kara sa „Stay” za najbolju dens pesmu, a za pesmu leta proglašena je „XO Tour Llif3” od Lil Uzi Verta.

Voditeljka spektakla bila je Kejti Peri, koja se na pozornicu spustila sa stropa u svemirskom odelu u čast statueta nazvanih „Moon Person”, koje primaju dobitnici nagrada.

Šou su, pak, ukrali Tejlor Svift, koja je iskoristila „MTV Video Music Awards” za svetsku premijeru spota za svoj prvi solo singl u tri godine „Look What You Made Me Do” i dobitnica nagrade za životno delo Pink, koja je za svoju šestogodišnju kćerku Vilou, koja je bila u publici, održala govor o lepoti i prihvatanju koji je mnogima izmamio suze.

Ceremoniju dodele nagrada obeležili su brojni politički govori, a najemotivniji momenat večeri je bilo pojavljivanje Suzan Bro, majke Heder Hejer, koja je ubijena u rasnim nemirima u Šarlotsvilu.