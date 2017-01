Kendal Džener odlično zna kako se zarađuju velike pare

Povezane vesti



Sve teže je pronaći osobu koja nije čula za Kendal Džener, a uporedo sa porastom njene popularnosti raste i njena “vrednost”, odnosno količina novca na njenom računu.

Jedan od njenih najznačajnijih uspeha u karijeri bez sumnje je bila modna revija brenda “Victoria’s Secret” održana u novembru prošle godine.

Zahvaljujući upravo toj reviji Kendal je zgrnula pravo malo bogatstvo zahvaljujući kome je zauzela treće mesto “Forbsove” liste najplaćenijih modela 2016. godine.

Tako je ukupan iznos na bankovnom računu Kendal Džener dostigao cifru od vrtoglavih 36,6 miliona dolara, što je više nego sjajna zarada za devojku koja ima tek 21 godinu.

Kendal je ovoliko zaradila zahvaljujući i njenim poslovnim poduhvatima i ulaganjima, a samo po jednoj epizodi rijaltija “Keeping Up With The Kardashians” Kendal zaradi 5.000 dolara.

Njena manekenska karijera neverovatnom brzinom doživljava ogroman procvat, pa je tokom prošle godine Kendal radila velike i značajne kampanje za “Victoria’s Secret”, “Estee Lauder” i “Calvin Klein”, i zahvaljujući njima je zaradila 10 miliona dolara. Godinu dana ranije, 2015. godine, na primer, zaradila je “svega” četiri miliona dolara kao manekenka.

Ona je radila i za robnu marku “Topshop”, a zajedno sa sestrom pokrenula je sopstveni brend, “Kendall & Kylie”, kolekciju odeće i modnih dodataka.

Deo prihoda mlade preduzetnice dolazi i od lakova za nokte, a tu je i njen roman, “Rebels: City Of Indra”, koji je objavljen 2014. godine. Ovi poslovni potezi uvećali su njen račun za 18 miliona dolara.

Ona je vlasnica i svoje aplikacije za mobilne telefone, zahvaljujući kojoj je zaradila još 5 miliona dolara. Naravno, nikako se ne sme zaboraviti ni to da je Kendal jedna od najpraćenijih osoba na društvenim mrežama. Po samo jednom objavljenom postu na Fejsbuku ili Tviteru, ona zaradi i do 50.000 dolara, dok joj objave na Instagramu mogu doneti i do 300.000 dolara.