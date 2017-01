Kendal Džener besna na kritičare: Besmisleno je da model rekonstruiše svoje lice

Sve članice najpoznatije rijaliti porodice Kardašijan/Džener imale su neku vrstu plastične operacije, i to je za njih potpuno uobičajena stvar.

Do sada su u pitanju bili razni estetski zahvati od botokasa i filera, preko operacija grudi i nosa pa do laserskog uklanjanja mlade kose.

Najmlađa članica ovog klana, Kajli Džener, nekako je najviše na meti kritika zbog estetskih operacija, jer njoj ne može da se “oprosti” što je samo 19 godina napravila velike promene u svom izgledu, pošto je povećala grudi i zadnjicu. Ipak, Kajli je do sada priznala samo da je povećala usne.

Sada je, kada su kritike u pitanju, na red došla i njena sestra Kendal Džener, koja ima sličnih problema kao i Kajli.

Navodno, Kajli je jednom malo više iscrtala usne svojoj sestri Kendal, i od tada su počeli da se pojavljuju komentari da je i Kendal povećala usne. Ali, tu se priča nije završila, pa se se kritičari nadovezali i počeli da govore kako je Kendal uradila kompletnu rekonstrukciju lica i nosa. Kendal je zato odlučila da progovori o takvim spekulacijama.

– Odmah sam pomislila da je to što pišu ludost, i nisam ni pokušavala da se odbranim, jer bi to odmah bilo protumačeno kao: “Pa da, brani se, sigurno je kriva. Uostalom, ja sam model, zašto bih rekonstruisala svoje lice? To uopšte nema smisla. Ponekad zaista mislim da ljudi žele da izgubim. Našla sam jedan Instagram profil koji je napravljen da kritikuje porodicu Kardašijan i ima mnogo pratilaca. Nikad ne shvatam te stvari lično, ali me je ipak uznemirilo što je neko posvetio ceo profil kritici jedne porodice. Žalim tog ko je iza toga svega – ko ima vremena? Ljudi zaboravljaju da govore o stvarnim ljudima koji imaju stvarno osjćaje i žive svoje živote (većim delom) kao i svi drugi – objasnila je Kendal.