Kelvin je preboleo Sviftvou ili: Blagosloven sam što sam radio sa Tejlor

Bili su potrebni meseci da bi Kelvin Haris uspeo da preko usta odnosno tvitera prevali reč hvale za svoju bivšu devojku Tejlor Svift.



Ovaj popularni dj se posle meseci čutanja oglasio i javno zahvalio i Tejlor i Rijani na muzičkoj saradnji.



– Blagosloven sam što sam sarađivao sa neverovatnim umetnicama poput Rijane i Tejlor Svift. Hvala vam – napisao je Haris na svom nalogu i izazvao nevericu među svojim pratiocima.

I am blessed to work with incredible artists @rihanna @taylorswift13 thank you!!! https://t.co/xJrRwrbvr1

— Calvin Harris (@CalvinHarris) November 4, 2016