Kejti Peri voditeljka na dodeli MTV nagrada 27. i 28. avgusta

Kalifornijski grad Inglvud ovogodišnji je domaćin dodele muzičkih MTV nagrada. Na ceremoniji, koja će biti održana u noći između 27. i 28. avgusta, Kendrik Lamar imaće čak osam prilika da bude najbolji, a slede ga Kejti Peri i Vikend koji su u trci za po pet statueta.

Nastavljajući pravilo ustanovljeno na ovogodišnjoj dodeli MTV filmskih i TV nagrada (2017 MTV Movie & TV Awards), kategorije Najbolji ženski izvođač i Najbolji muški izvođač su ukinute i zamenjene rodno neutalnom kategorijom – Izvođač godine, za koju su nominovani Kendrik Lamar, Vikend, Bruno Mars, Ed Širan, Ariana Grande i Lord.

Kejti Peri će se prvi put oprobati u ulozi voditeljke dodele MTV nagrada, a takođe će izvesti i splet svojih pesama, prenosi Tanjug.

Čast da bude nagrađena najprestižnijom nagradom, priznanjem koje nosi ime Majka Džeksona, pripala je pevačici Pink za njenu 15 godina dugu i uspešnu karijeru. Pink će predstaviti pesmu What About Us, prvi singl sa novog, sedmog studijskog albuma.

Na svečanoj dodeli MTV nagrada nastupiće i Kendrik Lamar, Majli Sajrus, Ed Širan, Lord, Šon Mendes, “Thirty Seconds to Mars”, „Fift harmoni“, Lodžik, Kalid, Džulija Majkls i „Post maloun“, a očekuju se i dva nastupa „sa daljine“.

Demi Lovato će nastupiti iz Las Vegasa, dok će bend “DNCE” i rok ikona Rod Stjuart zajedno izvesti obradu kultnog hita Da Ya Think I’m Sexy iz 1978. godine.