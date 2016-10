Kejt Midlton se pojavila u ekonomskoj klasi, putnici besomučno fotografisali (foto)

Vojvotkinja od Kembridža postigla je još jedan profesionalni uspeh tako što je uspešno završila svoje prvo samostalno poslovno putovanje otkako se udala za princa Vilijama.

Naravno, Kejt Midlton se već sama pojavljivala u javnosti i imala zapažene solo angažmane, ali je ovo bio prvi takav van granica Velike Britanije.

Tokom posete Holandiji, Kejt se susrela sa kraljem, malo razgledala eksponate po umetničkim galerijama i učestvovala na jednoj javnoj diskusiji, i sve je, u suštini, bilo po planu.

Međutim, kada je poseta Holandiji završena, ona se vratila u London, ali je pritom malo zaobišla kraljevske manire. Umesto da putuje superluksuznim avionom, ušuškana u svilu i kadifu, na sedištu optočenom dragim kamenjem (kada je luksuz bogataša u pitanju ne bi trebalo štedeti na mašti), Kejt se ukrcala na “regularni” let kompanije British Airways i njime se vratila kući.

Vest da je Kejt umesto luksuza odabrala ekonomsku klasu proširila se za tili čas, a oni malo bolje upućeni primetili su i da je nosila svetlo ljubičasti komplet s potpisom Katarine Voker u kome je već viđena ranije tog istog dana na jednom događaju.

Prema pisanju “Dejli mejla” oni koji su se pre Kejt ukrcali u avion bili su “šokirani kada su videli da im se vojvotkinja pridružila u poslednjem trenutku pred poletanje”. Šok je, naravno, nestao istog momenta kada su se putnici setili svojih mobilnih telefona, tačnije kamera na njima, pa je iznenađenje brzinom svetlosti zamenjeno škljocanjem. Tako je nastala i ova fotografija na kojoj se vidi kako Kejt traži mesto za sebe u avionu.

Kejt se ukrcala na let koji je trajao 50 minuta u pratnji obezbeđenja i svog tima, a jedan od očevidaca rekao je da “nikada u životu nije video da se toliko ajfona pojavilo istovremeno” dok su se putnici “polomili” da naprave što bolju fotografiju vojvotkinje.

Ipak, čisto da se zna ko je ko, niko od putnika nije smeo da mrdne sve dok Kejt sa obezbeđenjem nije napustila vazduhoplov, sela u vozilo i pod pratnjom se udaljila sa piste.

Imagine being on this plane and the freaking Duchess of Cambridge casually walks on. Do you or do you die?!?!?! 😭😫 #GOALS pic.twitter.com/Oj6uLUKGBu

— Kate Middleton Fans (@RoyallyKate) October 12, 2016