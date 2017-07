Kejt Midlton otkrila maminu tajnu: Rodžer Federer je tiha patnja moje majke

Kejt Midlton nikada nije krila koliko voli tenis i gotovo svake godine prisustvuje na nekim mečevima u sklopu Vimbldona.

Vojvotkinja od Kembridža sada je u BBC-jevom dokumentarcu povodom 90 godina turnira “Naš Vimbldon” otkrila da je bila velika obožavateljka tenisera Gorana Ivaniševića.

– Volela sam Andrea Agasija, Gorana Ivaniševića i Stefi Graf – rekla je Kejt te je između ostalog ispričala da jedino nije bila na muškom finalu Vimbldona 2013. kad je bila trudna s Džordžom i to zato što joj doktor zabranio.

– Gledanje Vimbldona deo je mog odrastanja, to je neodvojiv deo engleskog leta… Mislim da zaista inspiriše mlade ljude, mene je inspirisao da se uključim u igru. To se nije promenilo i to je divno – između ostalog je ispričala Kejt. Osim toga, otkrila je da je da se njenoj majci Kerol uvek jako sviđao Rodžer Federer.

– Rodžer Federer je tiha patnja moje mame. Mislim da joj neće smetati što sam to rekla, mislim da sad i on to već zna – ispričala je Kejt, a upravo je Rodžer sa suprugom bio i gost na venčanju njene sestre Pipe.