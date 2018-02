Kejt Midlton ne dopušta javnosti da utiče na njenu razigranu prirodu

Povezane vesti



Stručnjaci za govor tela analizirali su odnos Kejt Midlton i njene dece i zaključili da su joj princ Džordž i princeza Šarlot prioritet broj jedan i želi da to svi znaju.

– Svaki put kad vidimo Kejt sa decom, vidljivo je da su joj ona uvek prioritet – za GoodHousekeeping.com rekla je Pati Vud, stručnjak za govor tela i autorka knjige SNAP: Making the Most of First Impressions, Body Language, and Charisma.

– Umesto da posveti pažnju kamerama ili novinarima, Kejt komunicira sa svojom decom i time daje do uznanja da je taj moment o njihovoj porodici više od bilo čega drugog – govori Vud i dodaje kako je za Kejt to način stvaranja posebnih sećanja za decu uorkos pompi i okolnostima.

– Kejt takođe javnosti ne dopušta da utiče na njenu razigranu prirodu. Ona je zabavna mama, posle svega. Često možete da vidite Kejt i Vilijama sa velikim osmesima, a taj zarazni smeh ukazuje na spontanu radost – zaključuje Vud.

– Konstantno skenira da bi proverila jesu li deca u redu – govori za isti sajt Blanka Kob, stručnjak za govor tela i autorika knjige Methods of the Masters, prenosi Harper’s Bazaar.

– Obično, Kejt drži barem jedno dete, a značajno je da deci često rukama labavo obmota noge – govori Vud i dodaje kako je možda i reč o normalnom ponašanju za majke, ali ističe da je takvo ponašanje u javnosti za slavne poprilično neobično.

– Uvek iznova Kejt dokazuje da su joj u fokusu deca – niko drugi. Nikad ne hoda ispred njih, umesto toga svoju decu tretira kao jednake, a isto radi i njen muž – zaključuje Vud.