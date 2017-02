Kejt Midlton je vrlo ponosna što je preuzela neke obaveze od kraljice

Kejt Midlton je otvoreno priznala da je veoma ponosna što je u nekim obavezama zamenila britansku kraljicu Elizabetu Drugu.

Ona je, prvi put otkako je kraljica najavila da će se odreći nekih angažmana u javnosti, preuzela na sebe pokroviteljstvo nad dobrotvornom organizacijom “Action for Children”.

Ovaj angažman Kejt Midlton se u velikoj meri poklapa sa misijom po kojoj je ona i inače poznata, a koja obuhvata pravovremenu pomoć deci koja se zbog teškog porodičnog stanja susreću sa poteškoćama u razvoju.

– Vojvotkinja od Kembridža veoma je ponosna što je nasledila kraljicu kao pokroviteljka organizacije “Action for Children”. Vojvotkinja čvrsto veruje da treba pružiti najbolju moguću podršku svakom detetu kome je to potrebno, i to što je ranije moguće, i veoma je ponosna na taj svoj, veoma važan posao. Ona se mnogo raduje što će upoznati ljude koji su zaslužni za tako veliki uspešan rad organizacija “Action for Children”, i posebno što će susretati mlade ljude sa kojima oni rade – rekao portparol Kejt Midlton za magazin “People”.

Početkom ove godine 90-godišnja kraljica Elizabeta Druga objavila je da više neće biti pokroviteljka brojnih humanitarnih organizacija. Zbog toga je najavljeno da će je u tim dužnostima zameniti princ Vilijam i njegova supruga Kejt Midlton. Kabinet princa Vilijama je tim povodom saopštio da će se njih dvoje sa njihovo dvoje dece Džordžom i Šarlot preseliti se iz vile Anmer Hall, u sklopu kraljičinog imanja u Norfolku, u Kensingtonsku palatu, njihovu zvaničnu londonsku rezidenciju.