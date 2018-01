Kejt Midlton donirala 18 santimetara kose u humanitarne svrhe

Supruga princa Vilijama i vojvotkinja od Kembridža Kejt Midlton na sjajan način da pokazala poznatim ličnostima i članovima plemstva kako da – pored finansijske pomoći – pomognu obolelima od kancera.

Kako pišu strani mediji, ideja da donira kosu kod Kejt se rodila još pre četiri meseca, kada joj je frizer predložio da promeni frizuru.

– Frizer Džoi je neko vreme ubeđivao vojvotkinju da skrati kosu jer je preduga – izjavio je izvor blizak Kejt.

– Dobila je ideju da s odsečenom kosom uradi nešto dobro umesto da je samo baci. Pomenula je to Džoiju, a on je smatra da je to odlična ideja.

Tridesetpetogodišnja vojvotkinja, koja trenutno nosi svoje treće dete, odsekla je čak 18 santimetara kose, piše The Sun i dodaje da je njena donacija zavedena pod tuđim imenom kako se ne bi znalo da je reč o njenim vlasima.

Fotografije su nastale prilikom posete bolnici Bethlem Royal u južnom Londonu, gde je Kejt odlučila da skrati i donira kosu, tako da će jedna devojčica dobiti priliku da nosi periku od kose jedne princeze.

Izvor dodaje da će vojvotkinja od Kembridža ubuduće nositi umetke kako ona ne bi bila prekratka u formalnim prilikama kojima Kejt prisustvuje. Ipak, budući da bi ona trebalo da se porodi u aprilu, ne očekujemo da ćemo je često viđati u periodu pred nama.