Kejt Blančet otkrila tajnu: Moj suprug obožava kada izgledam kao bibliotekarka! (video)

Glumica Kejt Blančet je prpoznatljiva po svom avangadnoms tilu oblačenja, ali njen suprug, dramski pisac, Endrju Apton, više voli da je vidi u konzarvativnijem izdanju.

– Moj suprug najviše voli kada obučem kardigan, suknju od tvida i naravno kada stavim naočare – rekla je oskarovka za PeopleStyle i objasnila zašto je to tako:

– Ako bi bilo po njegovom ja bih se oblačila kao bibliotekarka iz srednje škole. On je jako staromodan po tom pitanju.

Na suprugovu žalost, Kejt je više za kreativne i moderne modne stilove i ne obazire se na tuđa mišljenja o svom izgledu:

– Nosim ono što mi se dopada, ne oblačim se da bi mi neko rekao da je to dobro i da bi mi neko odobrio to što nosim – rekla je glumica i naglasila:

– Sigurna sam da u mom stilu postoji tuce kombinacija koje su se ljudima dopale, ali i koje im se nisu dopale. Mada, trebalo bi da me vidite u šest ujutro. To nije ni malo lep prizor.

Blančet i Apton, koji su u braku skoro 20 godina, roditelji su četvoro dece: Dešijel, 15, Romana, 13, Ignacijusa, 9, i usvojenu ćerkicu Edit, 2, te tako imaju malo prilika da izađu negde uveče. Ali, kada ugrabe priliku onda ne misle na garderobu.

– Obično izaberemo neko mesto gde možemo da sednemo i razgovaramo na miru. Stalno govorim kako bih otputovala negde za vikend ili tako nešto… Uvek imamo velike planove i nekako se sve izjalovi i završimo tako što izađemo negde na večeru.

Ovaj zaljubljeni par povezuje i više od roditeljstva – Kejt je zaigrala i u Aptonovoj predstavi “The Present” na Brodveju početkom ove godine.

– Nas dvoje uvek razgovarmo o poslu i sarađujemo, tako da nam je ovo došlo kao prirodan nastavak toga. Mada, koliko god je moguće, trudimo se da posao ne nosimo kući. Kada imate decu, morate da postanete mnogo ekonomičniji što se tiče poslovnih obaveza – što sam i uradila nekako. Olakšanje je kada dođete kući i budete samo roditelji.

Kako promiču godine, Kejt kaže da se više fokusira na važne stvari u životu.

– Pošto više nemam 30, svi vi me pitate kako se osećam u vezi starenja? Ne mrzim to pitanje. Ne zamaram se više malim stvarima kao ranije. Posvetila sam se tome da radim što je manje moguće. Moj suprug i tri sina mi uvek kažu: Hajde da ostanemo u pidžamama danas‘, a ja zaista razmem zašto mi to traže. Imali smo i previše avantura, te mislim da je neko naredno poglavlje u našem životu da budemo malo više mirni.