Karl Lagerfeld: Ako ne želiš da ti spuštaju pantalone, nemoj biti model već časna sestra

Povezane vesti



Slavni dizajner Karl Lagerfeld opet je uspeo da šokira javnost svojim kontroverznim izjavama. Kreativni direktor modne kuće “Chanel”, komentarisao je žene koje su javnosti otkrile da su zlostavljane, kao i pokret #MeToo.

-Najviše sam šokiran starletama kojima je trebalo dvadeset godina da se sete što se dogodilo. Da ne spominjem činjenicu da ne postoje svedoci. Sve te optužbe o zlostavljanju postaju toksične, izjavio je 84-godišnji Nemac za “Numéro Magazine”.

On se osvrnuo i na slučaj Karla Templera, kreativnog direktora magazina “Interview” koji je zbog optužbi jedne manekenke smenjen sa dužnosti.

-Devojka se požali da je pokušao da joj spusti pantalone i on u trenutku bude proteran iz profesije koja ga je do tada obožavala. To je neverovatno. Ako ne želiš da ti skidaju pantalone, nemoj biti manekenka. Priključi se časnim sestrama, u manastiru će uvek biti mesta za tebe- poručio je legendarni dizajner.