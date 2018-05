Kanje Vest razbesneo javnost: Ropstvo koje traje 400 godina meni zvuči kao izbor

Američki reper Kanje Vest, kojeg je muzički svet nedavno kritikovao pošto je javno podržao američkog predsednika Donalda Trampa, ponovo je razbesneo javnost kazavši u intervjuu da je “ropstvo izbor”.

– Kad čujete za ropstvo koje traje 400 godina. 400 godina? To mi zvuči kao izbor – rekao je između ostalog u intervjuu za portal TMZ.

Izjavom je razbesneo sagovornika i domaćina, Vana Latana s TMZ-a koji je naveo da je “razočaran i zaprepašćen” njegovim komentarom.

– Brojni među nama moraju da se nose s takvim pretnjama celog života… Moramo da se nosimo s marginalizacijom koja je posledica 400 godina ropstva za koje ti kažeš da je bio nečiji – izbor – reagovao je gnevno Van Latan.

Suočen s masom kritika Vest je pokušao kasnije da se odbrani na tviteru.

the reason why I brought up the 400 years point is because we can't be mentally imprisoned for another 400 years. We need free thought now. Even the statement was an example of free thought It was just an idea

— KANYE WEST (@kanyewest) May 1, 2018