Kanadski premijer kajakom banuo nepozvan na venčanje

Kanadski premijer Džastin Trudo priredio je pravo iznenađenje mladencima kada se kajakom dovezao na venčanje na koje nije bio pozvan

Fotografiju sa venčanja Mišel i Hajnera na Tviteru je objavio lični fotograf kandskog premijera Adam Skoti.

Newlyweds Michelle and Heiner spotted @JustinTrudeau + Sophie kayaking at the @GulfIslandsNPR and came over to say hi pic.twitter.com/70UpHshD1o

— Adam Scotti 🇨🇦📷 (@AdamScotti) August 5, 2017