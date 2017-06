Kako je Tramp uzburkao jedno sasvim obično venčanje (video)

Već nekoliko puta bili smo svedoci da su slavni gumci ulepšali venčanje potpunim neznancima. Ipak, još se nije dogodilo da predsednik jedne države “bane” nepozvan na venčanje, ali prvi čovek Amerike de po svemu razlikuje pa je napravio pravi haos u golf klubu u Nju Džersiju.

A post shared by TrumpAdmin.daily.updates (@trumpadmin.daily.updates) on Jun 11, 2017 at 7:34am PDT

Kristen Pjatovski i Taker Gledhil uživali su u svom velikom danu, kada se sasvim neočekivano na njihovom slavlju pojavio Donald Tramp.

Trump made surprise stop at wedding reception last night at Bedminster. The crowd broke out into chants of “USA!” (Video obtained by CNN) pic.twitter.com/sfe6zFdOlI

