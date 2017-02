Kako baka kaže: Princ Hari ne može da zaprosi Megan Markl bez kraljičinog blagoslova

Povezane vesti



Sve su glasnija šuškanja da je samo pitanje dana kada će princ Hari zaprositi svoju devojku, glumicu Megan Markl.

Ipak, pre nego što do toga dođe, po kraljevskoj tradiciji, on mora da traži dozvolu za to, od svoje bake, kraljice Elizabete Druge.

Pre nego što uopšte počnu da razmišljaju o venčanju, princ Hari i njegova devojka, moraju da dobiju blagoslov od njegove bake. Prema pisanju magazina “People”, to nije samo znak poštovanja prema 90-godišnjoj kraljici Elizabeti Drugoj: Hari kao peti po redu prestolonaslednik – mora da dobije njen blagoslov.

Prema zakonu koji je donet još davne 1772. godine, kralj ili kraljica moraju da daju dozvolu svakom članu porodice koji želi da ozakoni svoju vezu. Tokom godine i vekova, interpretacija zakona je malo “smekšala”, pa se sada to odnosi samo na prvih šest naslednika prestola što, pored već pomenutog Harija, uključuje i prinčeve Čarlsa, Vilijama, Džordža, Endrjua i princezu Šarlot.

Budući da se već uveliko priča da je veza Harija i Megan u toj fazi da je prosidba samo pitanje dana, on će morati da se pripremi i na zvanični deo u kome će kraljica dati svoj pristanak. Megan Marke još nije upoznala Harijevu baku, iako sada većinu vremena provodi u Londonu, i to u stanu princa Harija, koji se nalazi u sklopu Bakingemske palate.

Istu proceduru je prošla i Kejt Midlton, koja je upoznala kraljicu tek nakon što je s princom Vilijamom bila u vezi već nekoliko godina.