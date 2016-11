Kajli Džener započela muzičku karijeru pod tajnim imenom? (video)

Još početkom godine šuškalo se o tome da Kajli Džener započinje muzičku karijeru, a čini se da bi te glasine mogle biti i istinite.

Podsetimo, početkom godine objavila je fotografiju koja je izgledala kao naslovnica albuma ili singla, a nakon toga je izašao video koji je promovisao njenu liniju sjajeva za usne.

Ono što je zanimljivo jeste to što se u videu mogla da čuje pesma “3 Strikes” misterioznog muzičara imena Terror Jr koji nije ni postojao dok nije izašao video.

A sad smo saznali da je Kajli registrovana kao pevačica u pesmi.

CONFIRMED: Kylie Jenner is indeed the singer of Terror Jr. Check out ASCAP’s registered works pic.twitter.com/HJmB0CSTNt

— Tyler Minear (@TylerMinear) November 7, 2016