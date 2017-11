Kajli Džener i dalje ćuti o trudnoći, ali njen Snepčet otkriva sve

Nakon što se zabavila za Noć veštica u kostimu anđela sa svojom najboljom drugaricom Džordin Vuds, zvezda rijalitija “Keeping Up With the Kardashians”, Kajli Džener, izazvala je svojim postovima polemiku na društvenim mrežama.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Oct 31, 2017 at 9:49pm PDT

U najnovijem postu na Instagramu, Kajli ponosno pokazuje svoj ružičasti manikir, zatim nakit u obliku leptirića, takođe u ružičastoj boji….

– Dan za snimanje – ktarko je poručila uz post koji je pobrao preko 40.000 komentara!

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Nov 1, 2017 at 12:47pm PDT

Svi se pitaju da li su ove fotografije i boja koju do sada i nije baš preferirala u stvari priprema za objavu vesti kojeg pola je beba koju očekuje?

– Dakle možda je devojčica? Snimanje trudničkog stomačića? – pitaju se fanovi koji ne mogu da dočekaju i vide o kakvom je snimanju reč.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Oct 9, 2017 at 3:22pm PDT

Dok su drugisasvim sigurni da je ova boa dokaz: “Kladim se da je ružičasta zbog otkrivanja pola bebe!”

I dok se tračevi nastavljaju, Kajli nastavlja da najveći deo vremena provodi sa porodicom i dečkom Trevisom Skotom.