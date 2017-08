Kad predsednik bira tapete: Bela kuća renovirana po Trampovom ukusu

Posle dvomesečnog renoviranja koje je koštalo više od tri miliona dolara Bela kuća je dobila novi izgled.

The White House shows off West Wing renovations, including new carpet and fresh paint https://t.co/Zf0NCPqCXe pic.twitter.com/YFqv5xPTGc — CNN (@CNN) August 25, 2017

Na ulazu u zapadno krilo službene rezidencije predsednika SAD postavljen je znak dobrodošlice, prenosi CNN. U ovalnom kabinetu postavljene su nove tapete koje je izabrao lično Donald Tramp, a na plafonu iznad lustera postavljena je statua orla u zlatnoj boji.

The White House underwent major renovations — here's what the Oval Office and other rooms look like nowhttps://t.co/hPli4OadEK — WOW NEWS (@PublicDomain_TV) August 25, 2017

U Ruzveltovoj sobi postavljen je portret Frenklina Ruzvelta. Ukupno je postavljeno 6.000 metara novog tepiha, a samo ta investicija koštala je više od milion dolara.

West Wing gets new look in Pres. Trump White House renovations https://t.co/bhPtQiLw0A pic.twitter.com/zAxmP3salr — CBS News (@CBSNews) August 24, 2017

Sav nameštaj napravljen je u SAD, saopštili su iz Bele kuće. Kada je reč o tehničkoj rekonstrukciji, unapređen je sistem grejanja, provetravanja, klime i IT sistema.

Renovations underway in the West Wing at the White House. pic.twitter.com/4IyGbnyYJT — Janny Kompagne (@JKompagne) August 15, 2017

Renoviranje Bele kuće počelo je 4. avgusta kada je Tramp otišao na “radni odmor”.