Jolanda, Bela, Điđi, Anvar ali i Zejn uživaju u porodičnom okupljanju

Nedavno je do nas stigla vest kako je Zejn zaprosio Điđi, a ona ga odbila. Bilo to istina ili ne, bivši One Direction pevač i jedna od najpoznatijih manekenki današnjice očigledno su izgladili sve, jer izgledaju srećnije nego ikada. Zapravo, ide im toliko dobro da je Zejn ovaj Božić odlučio da provede sa svojom devojkom i njenom porodicom.

Zejn, Điđi i njena porodica koju čine mali brat Anvar, sestra Bela i mama Jolanda proveli su praznike u planinama. Tamo su skijali, kuvali, izrađivali ukrase, uživali u prekrasnoj kućici i još lepšem pogledu i, sve u svemu, nezaboravno se provodili.

Iako su njih dvoje odlučili za praznike da predahnu od društvenih medija, njena majka i brat (Hvala im!) su objavili nekoliko fotki njihove zajedničke, real life božićne bajke.

A photo posted by Anwar Hadid (@anwarhadid) on Dec 25, 2016 at 10:30am PST

❤️Families that build together, stay together……. #ChristmasEve #OurFamilyTradition #GingerbreadHouses #Building A photo posted by YOLANDA (@yolanda.hadid) on Dec 24, 2016 at 9:48pm PST

❤️Merry Christmas from our family to yours……. #OurVillage #FamilyTraditions A photo posted by YOLANDA (@yolanda.hadid) on Dec 25, 2016 at 4:35pm PST

A photo posted by Anwar Hadid (@anwarhadid) on Dec 26, 2016 at 7:28pm PST