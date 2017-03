Jedno ime, jedna haljina, a dve dive: Ko bolje nosi Versače, Dženifer Aniston ili Dženifer Lopez? (foto)

Kakvu zbrku napravi jedna haljina!

I taman kada smo mislili da se prašina oko 89. dodele Oskara smirila internetom je krenula nova lavina komentara. Ovoga puta u “centru zbivanja” je ni manje ni više haljina glumice Dženifer Aniston.

Tamni Oskar: Pogledajte kako su Ema Stoun i Rajan Gosling reagovali nakon katastrofe (video)

Naime, zvezda “Prijatelja” pojavila se na dodeli prestižnih nagrada, u nedelju 26. februara, u elegantnoj crnoj Versace haljini sa dubokim šlicem i dekolteom. Ništa od toga ne bi privuklo previše pažnje (Anisto je izgledala odlično kao i uvek) da istu toaletu nije već nosila nosila pevačica Dženifer Lopez koja je ovaj outfit birala prošlog avgusta za nastup sa bivšim suprugom Mark Entonijem na Medison Skver Gardenu.

Mnogi nose njegovu garderobu, ali da li pravilno izgovaraju njegovo ime: Versaći ili Versače?

Iako je bilo onih koji su odmah komenatarisali da jednoj ili drugoj bolje stoji haljina, kako su potpuno različite građe ove dve lepotice iznele su je na potpuno drugačiji način. Aniston je uz nju pustila kosu i ženstsveno ponela haljinu koju je zaokružila sa nakitom vrednim čak 10, 7 miliona dolara, dok je latino diva vešto istakla svoje atribute uz nešto užu varijantu haljine.

Šta vi mislite, kome bolje stoji?

Did Jennifer Aniston steal Jennifer Lopez’s style for the #Oscars? https://t.co/xiGUJzjy0N pic.twitter.com/ivw6FoKYvX

— ExtraTV (@extratv) February 28, 2017