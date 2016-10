Jedan je kralj: Elvis Prisli prodavaniji od Madone i Lejdi Gage

Šezdeset godina posle prvog proboja na vrh top listi i skoro četrdeset godina nakon smrti, Elvis Prisli ponovo je na najprodavaniji.

Sa prvog mesta po broju albuma na vrhu top listi istisnuo je Madonu, a novi album The Wonder Of You, pobedio je konkurenciju u vidu Lejdi Gage i Majkla Bublea na putu do prvog mesta.

Prošle nedelje prodato je 63.500 kopija albuma.

Elvisovi albumi na vrhu top listi takođe se protežu najduži period, čak 60 godina između prvog, Elvis Presley Rock N’ Roll, 1956. godine i najnovijeg izdanja.