Javnost zgrožena: Scena silovanja iz kultnog filma je stvarna!

Bernardo Bertoluči priznao je da je brutalna scena silovanja u filmu “Poslednji tango u Parizu” snimljena bez prethodne konultacije sa Marijom Šnajder.

Bertoluči je 2013. u intervjuu priznao da je “scenu sa puterom” osmisliio sa Marlonom Brandom, bez konsultacije sa Šnajderovom, koja je tada imala samo 19 godina. Ovaj video sada je ugledao svetlost dana.

Reč je o sceni analnog seksa zbog koje je reditelj osuđen na uslovnu kaznu od četiri meseca zatvora, a film je zabranjen u nekim zemljama.

Kao objašnjenje naveo je da je želeo da Marija reaguje kao žena, a ne kao glumica.

– Scena sa puterom je bila ideja na koju smo Brando i ja došli jutro pre snimanja iste. Hteo sam da reguje kao devojka, a ne kao glumica. Mislim da mrzi i mene i Branda zbog tog detalja sa puterom umesto lubrikanta za koji joj nismo rekli – izjavio je Bertoluči u Parizu 2013. On je dodao i da žali zbog odlukle da joj ne kažu, ali da ne žali zbog načina na koji je režirao spornu scenu.

Snimak ovog razgovora izazvao je oprečne reakcije u Holivudu, posle čega su se brojni glumci oglasili na društvenim mrežama oštro kritikujući Bertolučija i Branda.

– Za vas koji volite `Poslednji tango u Parizu` gledate film u kojem čovek od 48 godina siluje devojku od 19. Režiser je sve smislio. Muka mi je – napisala je glumica Ejmi Adams.

Kris Evans se takođe oglasio:

– Nika više neću gledati ovaj film istim očima. I više sam nego zgađen. Osećam bes!

Marija Šnajder se posle “Poslednjeg tanga u Parizu” dugo borila sa zavisnošću i depresijom. U intervjuu za “Dejli mejl” 2007. godine je rekla:

– Osetila sam se poniženo, pomalo kao da su me silovala obojica, i Marlon i Bertoluči. Posle scene, Marlon me nije tešio ili se izvinio. Srećom, snimili smo iz prve. Nikada se više nisam skinula u filmu posle `Poslednjeg tanga`, iako su mi nudili mnogo takvih uloga. Danas su ljudi naviknuti na takve filmove, ali ovaj je premijeru imao 1972. i to je bilo skandalozno – zaključila je.