Izazvao burne reakcije: Luis Hamilton se izvinio zbog neprikladnog komentara

Luis Hamilton izvinio se na Twitteru nakon što je objavio video sa proslave katoličkog Božića, koji je javnost osudila.

Hamilton je ranije objavio video na kojem svog nećaka grdi jer je obukao haljinicu.

-Dečaci ne nose haljine za princeze, oštro mu kaže šampion Formule 1 na snimku.

Javnost je osudila Hamiltonov odnos prema mališanu, zbog čega se on izvinio na društvenim mrežama, piše Mondo.

-Juče sam se igrao sa nećakom i shvatio da je moja izjava neprikladna, zbog čega sam uklonio taj post. Nisam mislio ništa loše i nisam hteo bilo koga da uvredim. Volim to što se on oseća kao da može da se slobodno izrazi, kao što bi trebalo da možemo svi, napisao je Hamilton.

Yesterday I was playing around with my nephew and realised that my words were inappropriate so I removed the post. I meant no harm and did not mean to offend anyone at all. I love that my nephew feels free to express himself as we all should.

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 26, 2017