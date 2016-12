Iza Džordža Majkla ostali nedovršeni novi album i dokumentarac

Džordž Majkl je na novom albumu i dokumentarnom filmu koje je planirao da objavi 2017. godine.

Na novom albumu radio je sa britanskim producentom koji je poznat kao Naughty Boy koji je početkom decembra tu saradnju i potvrdio.

– Ne mogu da doček taj album, ali ne znam šta da očekujem. Da budem iskren, Džordž Majkl je veća misterija od bilo koga drugog, tako sam veoma uzbuđen. Pozvao sam ga da mu ponudim saradnju i on je prihvatio. Planira novi album sledeće godine , a sarađivaće i na mom albumu – rekao je tada Naughty Boy.

Planove o dokumentarcu potvrdio je i sam Džordž Majkl, svojom poslednjom objavom na Instagramu, nedelju dana pred smrt, u kojoj najavljuje dokumentarni film “Freedom”.

Taj dokunetarac je, prema najavama, priča o tome kako je nastajao drugi studijski album Džordža Majkla “Listen Without Prejudice Vol.1” objvljen 1990, na kome se nalazi i legandarna pesma po kojoj je dokumentarac dobio ime.

– Džordž Majkl trenutno čini poslednje poteze na svom specijalnom dokumentarcu “Freedom”. On je otkrio neke neverovatne, nepoznate arhivske snimke i radi dodatne intervjue za projekat, tako da će film biti gotov do marta 2017. Biće to prava poslastica za fanove. Džordž Majkl i “Sony” su odlučili da u isto vreme objave i reizdanje albuma “Listen Without Prejudice” – stoji u opisu fotografije.

U dokumentarcu bi trebalo da budu i intervjui sa Naomi Kempbel i Sindi Kraford, koje su bile zvezde spota “Freedom”, koji je režirao proslavljeni Dejvid Finčer, a narator je trebalo da bude sam Džordž Majkl.