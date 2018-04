Istorija se ponavlja: Kloi Kardašijan pred porođajem, a Tristan Tompson je vara (video)

Kloi Kardašijan bi trebalo da se porodi bukvalno svakog minuta, ali jedan od najsrećnijih trenutaka u životu joj izgleda neće proći tako sjajno s obzirom na to da je “Mail Online” objavio video u kojem se navodno vidi njen partner Tristan Tompson kako se ljudi sa nepoznatom devojkom u klubu!

Na snimku on nosi duksericu sa kapuljačom preko glave, a iako mu se ne može videti lice, na drugim fotografijama se vidi da je to odeća koju je on nosio to veče u istom klubu u Njujorku.

A, da video nije jedini (polu)dokaz, žena koja ga je snimila je dala izjavu da je to definitivno bio košarkaš.

“Bila sam, a on je sedeo za stolom pored nas sa grupom prijatelja i nekom devojkom s kojom se otvoreno ljubio celu noć. Grlili su se i bilo je očigledno”, istakla je ona.

I kao da ovo nije dovoljno stresno za buduću mamu Kloi, “TMZ” je iskoristio priliku da objavi snimak sa sigurnosne kamere od 7. oktobra kada je Kardašijanka bila u trećem mesecu trudnoće. Ovaj video prikazuje Tristana da se ljubi sa jednom ženom, dok drugu grli.

Tristan i Kloi se i dalje nisu oglasili povodom ovoga, ali mnogi sada podsećaju na Džordan Kreg, majku košarkaševog petnaestomesečnog sina s kojom je raskinuo dok je još bila trudna jer se navodno tada već smuvao sa rijaliti zvezdom…

Pogledajte video iz oktobra meseca koji je objavio “TMZ”: