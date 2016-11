Ispunjena mu je poslednja želja: Leonard Koen sahranjen pre objave vesti o njegovoj smrti!

Vest o smrti Leonarda Koena objavljena je tek nakon njegove sahrane, koja je obavljena u prisustvu najbližih članova porodice i prijatelja.

Koen, koji je preminuo u ponedeljak u Los Anđelesu, sahranjen je u četvrtak u Montrealu na jevrejskom groblju pored članova svoje porodice, objavili su u petak lokalni mediji!

Stihovi na hebrejskom: „Hineni, hineni, My Lord“ (Dolazim ti, bože), i drugi iz pesme „You Want it Darker“ s njegovog istoimenog poslednjeg albuma, koji je izašao u septembru, čuli su se na ispraćaju kantautora na groblju na obroncima Mont Rojala u srcu Montreala, njegovog rodnog grada. Delovi te pesme „izgovoreni su na poslednjem ispraćaju Leonarda Koena, na mestu gde već počivaju članovi njegove porodice“, stoji u saopštenju rabina Adama Šejera koje prenosi list „Pres“.

– To je bila Leonardova želja, da bude pokopan po jevrejskoj tradiciji, uz svoje roditelje – dodaje se u tom saopštenju.

Leonard Koen, pevač, tekstopisac i pesnik, umro je u 83. godini života. Deluje da je ovaj vizionar u svom poslednjem intervjuu na neki način i predvideo svoj odlazak.

U velikom intervjuu koji je povodom objavljivanja njegovog novog albuma u magazinu “New Yorker”, rekao je da je spreman da umre.

– Nadam se da smrt nije suviše neprijatna. To je to što se mene tiče – rekao je Leonard.

Ipak, imao je i finansijskih briga i često je razmišljao o tome da li će svoju porodicu ostaviti obezbeđenu.

– Nikad nisam prodavao dovoljno albuma, da bih bio sasvim opušten s novcem. Trebalo je da finansijski podržim dvoje dece i njihovu majku, kao i sebe da izdržavam i nisam se rasipao. Sada mi je to navika. Pored toga, tu je i element vremena, koji me tera da stvari dovedem do kraja. Nisam ni blizu završetka tih poslova. Ne znam koliko ću još toga uspeti da uradim – ispričao je Koen za Guardian.

Ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost, muzičar Bob Dilan je za Njujorker rekao da je Koenovo delo „duboko istinito i iznenađujuće melodično“.

– Kada ljudi govore o Leonardu, propuštaju da pomenu njegove melodije, koje su za mene, uz njegove stihove, najveća genijalnost. Koliko je meni poznato niko se nije tome približio u modernoj muzici – istakao je Dilan.

Beograđani će dugo pamtiti Koenov tročasovni koncert 2009. godine u Areni kada se posle više od dva sata nastupa, slavni umetnik vraćao četiri puta na bis.

Od prve Dance Me To The End Of Love, preko Bird on Wire, Aint no cure for Love, do So Long Marianne, koju je izveo na bis, publika u Areni je stojeći, uzvicima i tapšanjem, odavala priznanje jednom od najvećih rok muzičara i tekstopisaca današnjice.

U sećanjima svih prisutnih sigurno će ostati scena kada je Koen, na kolenima i sa glavom spuštenom do poda bine, zahvalio beogradskoj publici i rekao da je privilegija svirati pred takvom publikom koja održava njegove pesme živim i u znak zahvalnosti ime srpske prestonice pomenuo prilikom izvođenja svog hita Hallelujah.