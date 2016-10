Internet je počeo da bruji o tome da su Tejlor Svift i Drejk zajedno?

Tejlor Svift je bila na Drejkovoj rođendanskoj zabavi. Na kojoj su, uzgred budi rečeno, bili i njena ljuta neprijateljcia Keti Peri i bivši dečko Džon Majer.

Drejk je navodno Tejlor posvetio punu pažnju i čak je upoznao sa svojim roditeljima, što je celom svetu dovoljan povod da počne da paniči zbog toga što su Tejlor i Drejk novi par na zvezdanom nebu.

Njih dvoje zapravo se poznaju već duže vreme, a svojevremeno su se i zajedno radovali nagradama na MTV VMAs dodeli pre nekoliko godina.

Bilo kako bilo, „Taylor and Drake“ tema je ubrzo zapalila Tviter, a mi vam donosimo najurnebesnije reakcije:

Gossip columns: Drake and Taylor Swift are dating

Meanwhile Drake like: “She ain’t even washed her hair today, I can smell it” pic.twitter.com/hfboxJhjuU

— // Venny // (@DarthVenn) October 28, 2016