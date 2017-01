Idris Elba se nada novoj ulozi: Oduvek sam želeo da budem astronaut

Idris Elba je prošle godine u Londonu snimao šou “Fighter” u kome se pretvara u profesionalnog kikboksera.

Sada je odlučio da ode korak dalje, odnosno mnogo koraka dalje, pa želi šou u kome će postati astronaut.

– To bi bilo ispunjenje mog dečačkog sna. Oduvek sam želeo da odletim u svemir – kaže Idris Elba.

On je objasnio da će sve rado snimiti ako troškove pokrije TV kuća za koju bi šou bio sniman.

Međutim, iako tvrdi da je spreman za ovakav izazov, Idris je prošle godine glatko odbio i samu pomisao da bi mogao da se pojavi u ulozi najpoznatijeg tajnog agenta, Džejmsa Bonda.

– Mislim da sam prestar za to: jurnjavu u automobilima, žene i martinije. Ko bi uopšte to želeo da radi? To zvuči užasno. To je najluđa glasina na svetu, da ću glumiti Džejmsa Bonda. Uporno govorim da bi, ako se to desi, to bila volja naroda, jer ja nisam bio u pregovorima sa studijom. A opet, gde god da odem, ljudi mi kažu da žele da se to desi – rekao je Idris Elba.