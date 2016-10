Iako mu je već opraštala preljubu, Kasper Smart je ponovo prevario Dženifer Lopez

Razlog zbog kojeg je Dženifer Lopez ostavila Kaspera Smarta za mnoge će biti potpuno neverovatan: 18 godina mlađi koreograf varao je jednu od najlepših i najseksipilnijih žena na svetu, iako mu je pevačica već jednom oprostila preljubu.

– “Šutnula” ga je jer ga je ponovo uhvatila u prevari. To se desilo i pre dve godine, a on je obećao da se to više neće dogoditi. Međutim, kada je to učinio ponovo, ona se jednostavno okrenula i otišla – kaže neimenovani izvor za magazin “People”.

Da stvar bude još gora, Kasper je bio dovoljno bezobziran, ali i nesmotren, pa je sam objavio dokaze o prevari.

– Tvrdio je da se promenio i da je sada novi čovek, ali je nedavno objavio video snimak sa putovanja u Meksiko, na kome se vidi kako je u društvu igračica u bikinijima. Uopšte se nije ponašao kao čovek koji želi da se otarasi starih navika – kaže izvor.

Par je počeo da se zabavlja 2011, nedugo nakon što se su se razišli Dženifer i njen treći suprug Mark Entoni. Pre ovog, po svemu sudeći konačnog raskida, Džanifer i Kasper su raskinuli i 2014. ali su sledeće godine ponovo bili zajedno.

Ovog avgusta pojavila se vest da su raskinuli i po drugi put. Iako su svi bili uvereni da će i nakon toga biti ponovo zajedno, kao što i jesu, ove nove glasine o prevari očigledno znače da je kraj ovog puta definitivan.