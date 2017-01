Holivudske dive se kunu u alkalnu dijetu a njen tvorac je – opasni prevarant

Izvesni Robert Jang stvorio je svojevremeno takozvanu “alkalnu dijetu”, za koju se ispostavilo da je najobičnija prevara, i da je zapravo reč o ispraznom režimu mršavljenja koji je zasnovan na ideji kako je pH vrednost našeg tela malo više bazična nego kisela, i da se kreće se u rasponu od 7,35 – 7,45.

Pomenuta dijeta propagira ishranu koja podržava pH krvi, odnosno unos namirnica, koje su bazne.

Zagovornici ove dijete veruju da unos namirnica koje povećavaju kiselost dugoročno narušava kiselo-baznu ravnotežu u organizmu i izaziva razne bolesti kao što su bubrežni kamenac, osteoporoza, kardiovaskularne bolesti, čak i karcinom. Kao simptomi preterane kiselosti ubrajaju se niska količina energije, hronični umor, glavobolje, osećaj nadutosti, učestale infekcije, bolni zglobovi, artritis i gastritis. Među zagovornicima ove dijete nalaze se i brojne holivudske zvezde, poput Kejt Hadson, Gvinet Paltrou, Dženifer Aniston i Ele Mekfirson.

Sada je autor bestselera “The pH Miracle”, pomenuti Robert Jang, suočen s kaznom zatvora u trajanju od tri godine. Prošle godine je osuđen zbog rada bez lekarske dozvole, nakon što je otkriveno da je kupio svoj doktorat od dopisnke škole, piše BBC.

Osim toga, i njegove ideje o mršavljenju su se u praksi pokazale pogrešnima, a studije su dokazale da ono što jedemo ima vrlo mali uticaj na nivo kiselosti, odnosno baznosti naše krvi. Uprkos tome, Jang je od jedne pacijentkinje koja je umirala od raka dojke uzeo hiljade dolara na račun svojih “čudesnih”, alkalnih terapija.

Ženi koja je zaposlena u američkoj vojsci, i koja je bila upućena na hemoterapiju zbog agresivnog raka dojke, Robert Jang je savetovao odbacivanje klasičnog lečenja i predložio joj da korist isključivo njegove metode. A te metode su se manje-više sastojale od intravenoznog ubrizgavanja sode bikarbone u Jangovoj “klinici”, gde je žena ležala tri meseca, za šta je platila 77.000 dolara. Njeno stanje se pogoršalo i ona je hitno prebačena u bolnicu, ali joj nije bilo spasa i umrla je u 27. godini.

To je bio osnov po kome je Kalifornijski odbor za medicinu počeo da istražuje Jangov “ph Miracle Ranch”, na kome su otkrili da nijedan od 15 pacijenata koje je Jang lečio (i za to primao veliki novac) nije nadživeo lekarske prognoze o tome koliko će pacijenti živeti bez klasičnih terapija. I ne samo to, jedna od žena je umrla od srčanog zastoja nakon što joj je Jangov tim dao 33 intravenozne doze sode bikarbone za samo mesec dana.