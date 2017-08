Holivud se oprašta od Džerija Luisa: Svet je od danas daleko manje zabavno mesto

Svet filma se oprašta od američkog komičara Džerija Luisa, koji je preminuo u nedelju u 92. godini u Las Vegasu.

Velika imena Holivuda i Bela kuća danas odaju priznanje “umetniku i neumornom tvorcu uglavnom vizuelnih komičnih scena”.

– Džeri Luis je bio majstor svog zanata. Bio je džin. Bio je inovator. Sjajan zabavljač. Veliki umetnik. I izvanredan čovek – rekao je reditelj Martin Skorseze.

– Imao čast da radim sa njim i to iskustvo ću uvek čuvati. Bio je jedan od najvećih – dodao je Skorseze koji je sa Luisom radio na filmu “Kralj komedije” (1982).

Glumac Robert de Niro je rekao da je Luis bio pionir komedije i “njegov prijatelj” koji je i pod stare dane zadržao smisao za humor.

– Imao sam sreću da sam ga video nekoliko puta tokom poslednjih par godina. Čak i 92. je imao savršen tajming za komediju i nije propuštao priliku da kaže neku provalu – otkrio je De Niro.

Bela kuća je saopštila da je Luis bio “jedan od najvećih komičara i humanista”.

“Luis nas je zasmejavao više od pola veka dok je njegov dobrotvorni rad uticao na milione ljudi”, navela je Bela kuća.

Reditelj Piter Bogdanovič napisao je u kolumni za “Holivud riporter” da je bio prijatelj sa Džerijem 56 godina.

– Džeri je izbegao mnoge metke – toliko je imao nevolja proteklih godina – ali nisam očekivao da ću čuti da je umro. Mislio sam da će doživeti stotu, što je i rekao da će pokušati da uradi. Ovo je šokantno i tužno…

Džeri je bio mnogo više od izvanrednog izvođača. Bio je vrlo darežljiv prijatelj koji je drugima pozajmljivao novac, ne tražeći ga nazad i koji je godinama vodio teleton za obolele od mišićne distrofije. Režirao je i neke odlične filmove ali, iznad svega, bio je veoma duhovit. Bio je jedan od retkih komičara iz ere zvučnih filmova koji je podsećao na eru nemog filma, gde je humor bio i vizuelan a ne samo verbalan. Mnogo će mi nedostajati – napisao je, između ostalog, Piter Bogdanovič.

Goldi Hon napisala je na svom Tviter nalogu: “Džeri Luise, bio si blagosloven i sve si nas blagoslovio savršenom kombinacijom komedije i tragedije. Bio si savršen klovn koji je mogao sve. Počivaj u miru”.

Komičar Džim Keri, koji je ranije priznao da mu je Luis glavna inspiracija, napisao je na Tviteru.

“To sprdalo nije bio glupan. Džeri Luis je bio neprikosnoveni genije, nedokučivi blagoslov, apsolutni komičar. Ja postojim (kao glumac) jer je on postojao”.

That fool was no dummy. Jerry Lewis was an undeniable genius an unfathomable blessing, comedy’s absolute! I am because he was! ;^D pic.twitter.com/3Zdq9xhXlE

— Jim Carrey (@JimCarrey) August 20, 2017