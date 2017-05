Hoakin Finiks i Runi Mara su ipak u vezi?

Ovogodišnji kanski dobitnik nagrade za Najboljeg glumca, Hoakin Finiks (42), potvrdio je svoju vezu s koleginicom Runi Marom (32) upravo na festivalu.

Par se bez mnogo pompe pojavio zajedno i izgledali su jako srećno i zadovoljno.

O njihovoj vezi šuška se nakon što su viđeni na setu “Mary Magadaline” u kojoj Mara ima glavnu ulogu, a Finiks glumi Isusa.

Osim toga, glumiće zajedno i filmu “Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot” koji izlazi sledeće godine.