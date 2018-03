Hju Lori će posle doktora Hausa i Čensa, glumiti princa Filipa? (video)

Uspešna britanska serija ‘The Crown’ mogla bi uskoro da dobije veliko pojačanje. Šuška se kako u seriju dolazi popularni glumac Hju Lori, koga publika pamti kao kontroverznog doktora Hausa.

Jedan od omiljenih televizijskih doktora, engleski glumac Hju Lori, najverovatniji je kandidat za ulogu princa Filipa u seriji ‘The Crown’.

Kako pišu strani mediji, Lori bi trebao da zameni dosadašnjeg Meta Smita koji je glumio princa Filipa u mlađim godinama. Kako serija ide dalje, tako likovi odrastaju, pa će glumicu Kler Foj, koja je sjajno odigrala britansku kraljicu Elizabetu II , nasledila glumica Olivija Kolman.

Iako režiser još nije službeno potvrdio hoće li 58-godišnji Lori odigrati kraljičinog supruga i to za razdoblje od 1960. do 1980. godine, dao je da se nasluti da je on u užem izboru. Cela produkcija se raduje mogućoj suradnji i smatraju kako ne postoji niko bolji ko bi prikazao princa Filipa u srednjim godinama života.

Ukoliko i dođe do ove saradnje, biće to i prvi put posle dve godine da pred kamerom gledamo zajedno Oliviju Kolman i Hjua Lorija, pošto su to sjajno odglumili u šest nastavaka BBC-jeve mini serije ‘The Night Manager’.