Hiljadu života vredi više nego jedan: Žan Pol Belmondo objavio memoare

Legendarni francuski glumac Žan-Pol Belmondo objavio je memoare i album fotografija u kojima se osvrnuo na svoju dugu karijeru tokom koje je snimio oko 80 filmova.



U knjizi “Hiljadu života vredi više nego jedan”, u kojoj su, pored glumčevih sećanja, i anegdote iz njegove bogate karijere, kao i albumom fotografija “Belmondo od Belmondoa” (Belmondo par Belmondo), objavljenim prošlog ponedeljka, slavni umetnik govori o svojoj reputaciji “cirkuskog klovna”.

– Nikada me nisu ozbiljno voleli – navodi 83-godišnji Belmondo u svojoj knjizi.

Vođen, kako je sam govorio, “željom da od sebe pravi budalu zapisanom u njegovom genetskom kodu”, Belmondo je neprekidno zbijao šale na snimanjima i konferencijama za novinare.

Glumac, poznat u Francuskoj i po svom nadimku Bebel, često je isticao da su ga kritičari “pogrešno shvatali”.

– Ako se u nekom filmu ne ludiram i ne izvodim trikove i piruete, kritika me je rešetala – kazao je Belmondo i dodao da ga je to posebno pogodilo kada je 1969. godine izašao film “Sirena Misisipija – reditelja Fransoaa Trifoa.



On se takođe osvrnuo na susret sa francusko-švajcarskim sineastom Žan-Likom Godarom, koji je, kako je rekao, zapečatio njegovu sudbinu” kada ga je pozvao da dođe u njegovu hotelsku sobu i obećao mu 50.000 franaka za snimanje filma.

Po sopstvenom priznanju, Belmondo se uplašio “sumnjive ponude čoveka koji ga je prestravio svojim blagim švajcarskim akcentom i tamnim naočarima”.

Tada je dobio ulogu mladog sitnog kriminalca Mišela u filmu “Do poslednjeg daha”, koji je postao simbol francuskog “novog talasa” i koji ga je vinuo među legende.

Umetnik se prisetio i bliskog prijateljstva sa slavnim francuskim glumcem Alenom Delonom.

– On i ja bili smo različiti kao nebo i zemlja, ali smo već posle prvih umetničkih koraka počeli da gradimo paralelne filmske karijere: obojica smo otkriveni 1960. godine, radili smo sa rediteljima kao što je Žan-Pjer Melvil i često igrali uloge gangstera ili usamljenika – kaže Belmondo.

Belmondou je na ovogodišnjem Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji uručen “Zlatni lav” za životno delo.

Proslavio se ulogama u filmovima “novog talasa” 1960-ih godina, da bi 1970-ih postao zvezda akcionih filmova, a osim sa Godarom, Trifoom i Melvilom, sarađivao je i sa Lujem Malom, Alenom Reneom i Klodom Šabrolom.

Njegovi najpoznatiji filmovi su “Profesionalac”, “Borsalino”, “Do poslednjeg daha” i “Čovek iz Rija”.