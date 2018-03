Hilari Svonk otkrila zašto nije glumila tri godine (video)

Posle tri godine odsustva, 43-godišnja glumica Hilary Svonk ponovo je u javnosti, ali ovaj put na malim ekranima, sa serijom ‘Trust’

Hilari Svonk ima dva Oscara, kao i niz drugih nagrada, tako da je nemoguće reći išta loše o njenoj karijeri, ali holivudski glumci uvek pretrpe štetu kad predugo izbivaju sa scene jer ih javnost smetne s uma.

Slavna američka glumica imala je dobar razlog zašto je tri godine nije bilo u javnosti – brinula se za oca koji se oporavljao od presađivanja pluća.

U emisiji ‘Late Show With Stephen Colbert’ pričala je o zdravstvenom stanju svog oca, te o svojoj novoj seriji ‘Trust‘.

– Odlično je, hvala na pitanju. Za sve one koji ne znaju o čemu se priča, moj otac je prošao operaciju presađivanja pluća. To je najteža moguća operacija i zahvalna sam svim ljudima koji su donori organa. To spašava živote – rekla je Hilari.